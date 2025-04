Formation IA pour booster son SEO Par Yannick Bouvard

Cette formation est née d’un constat simple : l’intelligence artificielle transforme en profondeur le métier de référenceur. Elle ne remplace pas l’expertise humaine, mais elle l’amplifie. Elle nous fait gagner un temps considérable, nous pousse à aller plus loin dans nos analyses, et ouvre de nouvelles perspectives stratégiques et créatives. En tant que consultant SEO depuis plus de 20 ans, j’ai vu les algorithmes évoluer, les outils se perfectionner, et les exigences de Google devenir de plus en plus fines. L’IA est aujourd’hui un levier puissant… à condition de savoir s’en servir intelligemment. Cette formation vous permettra d’automatiser les tâches répétitives, d’optimiser vos contenus, de challenger votre stratégie SEO et même de créer vos propres outils. Vous repartirez avec des méthodes concrètes, des prompts efficaces, des outils prêts à l’emploi… et surtout une vision claire de ce que l’IA peut réellement apporter à votre référencement naturel. Mon objectif : vous rendre autonome, créatif, stratégique, et résolument tourné vers l’avenir du SEO.